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Seferihisar ilçesi açıklarında hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.