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Yine, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen ve ekiplerce durdurulan lastik botlardaki 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen in olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.