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Öte yandan ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da lastik botta 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı.

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