Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ise göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Selçuk ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen in olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.