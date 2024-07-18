İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan iki lastik bottaki 46'sı çocuk 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.