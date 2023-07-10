Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 92 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Ayrıca Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, toplam 79 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Kaynak: AA