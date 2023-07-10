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Ayrıca Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarları, lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik ekibi, toplam 79 düzensiz göçmeni yakaladı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmen lerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.