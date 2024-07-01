İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenler yakalandı ve kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Dikili'de yakalanan göçmenler

Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik botta, 6'sı çocuk 26 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan bot, güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı ve göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi​.

Çeşme'de kurtarılan göçmenler

Çeşme ilçesi Karaada'da düzensiz göçmenlerin yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik helikopteri, botu ve dalış timi bölgeye sevk edildi. Ada üzerinde tespit edilen 9'u çocuk 20 düzensiz göçmen başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Bu göçmenler de gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirildi​.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde sıkça karşılaşılan düzensiz göçmen olaylarına karşı başarılı operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Göçmenlerin güvenliği ve yasal süreçlerin takibi için kararlı adımlar atan ekipler, bu operasyonlarda da hızlı ve etkili müdahaleleriyle dikkat çekti.