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Bu arada Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta da 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.