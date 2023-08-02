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Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında 2 lastik bot ta bir grup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.