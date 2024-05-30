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Öte yandan Dikili açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine ekip görevlendirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında sürüklenen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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