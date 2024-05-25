İzmirliler, Adana'nın eşsiz lezzetleriyle buluştu! Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Adana Şalgam-Kebap Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında, 35 metrelik dev bir Adana kebabı kesilerek, şalgam suyu eşliğinde ziyaretçilere ikram edildi.

Adana'nın Enfes Lezzetleri İzmir'de!

Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan, mumbar, analı kızlı, yüksük çorbası gibi yöresel lezzetler de festivalde yerini aldı. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, "Adana'nın Kabadayıları" da renkli bir mizansenle festivale renk kattı.

Şırdan Yarışması Heyecanı!

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri de şırdan yeme yarışması oldu. Yarışmada birinci olan kişiye Adana'nın yöresel ürünleri hediye edildi.

Festival 27 Mayıs'a Kadar Devam Edecek!

İzmir Adanalılar Güç Birliği Dernek Başkanı Arif Kayakşu, festivalin yoğun ilgi gördüğünü ve tüm İzmirlileri Adana lezzetlerini tatmaya davet ettiğini belirtti. Festival, 27 Mayıs Pazartesi gününe kadar Karşıyaka Bostanlı Kapalı Pazar Alanı'nda ziyaret edilebilecek.