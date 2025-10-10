İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin polisler hakkında açılan iki ayrı dava, mahkeme kararıyla birleştirildi. Karar, davanın ikinci celsesinin ardından alındı.

Olayın Arka Planı

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 günü Narlıdere’de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Yüksekten düşme olarak kayıtlara geçen olayda, babası Ethem Büyükışık, oğlunun intihar etmesinin mümkün olmadığını ve ceset üzerinde yüksekten düşme izlerinin bulunmadığını ileri sürdü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yeri kamera görüntüleri, 112 kayıtları, telefon sinyalleri, adli tıp raporları ve kriminal incelemelerle kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Türkiye Dağcılık Federasyonu uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu ve cesedin bulunduğu konuma düşme ihtimalinin düşük olduğunu tespit etti.

İki Ayrı Dava

Olayda görevli 8 polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açıldı. Polislerin kamera kayıtlarını eksik incelediği ve delilleri düzgün şekilde toplamadığı iddia edildi.

Buna ek olarak, şantiyede görevli bekçiler ve çalışanlar hakkında kasten öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık ve uzman raporları, Büyükışık’ın cesedinin sonradan bulunduğu yere getirildiğini ortaya koydu.

2. Celse ve Tanık İfadeleri

Davanın ikinci celsesine sanıklar, avukatları, baba Ethem Büyükışık ve tanık Barış A. katıldı. Tanık Barış A., olay günü şantiyeye gidişini ve gördüklerini detaylı şekilde anlattı.

Ethem Büyükışık ise davanın altı ayrı soruşturma içerdiğini belirterek, olayın kasten öldürme şüphesiyle yürütüldüğünü ve çok sayıda polisin soruşturmayla ilişkili olduğunu ifade etti. Baba Büyükışık, olay yeri incelemelerinde usulsüzlükler yapıldığını ve bazı polislerin görev listelerinde sahtecilik yaptığını öne sürdü.

Mahkeme Kararı

Duruşmada açıklanan ara kararda, 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyaların resen birleştirilmesine karar verildi. Karar, davanın ilerleyen celse süreçlerini tek dosya üzerinden yürütmeyi sağlayacak.