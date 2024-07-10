İzmir Adliyesi'nde 45 yıl 9 ay 20 gün boyunca yargıya hizmet eden ve hayatını kaybeden Aynur Kümbetlioğlu'na birçok hakim, savcı ve adliye personeli, onun emeklerine ve dostluğuna olan saygısını göstermeleri adına bir veda yemeği düzenleniyor.

Aynur Kümbetlioğlu kimdir?

Meslek hayatına Konak Adliyesi'nde başlayan ve sonrasında çeşitli görevler üstlenen Aynur Kümbetlioğlu, 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde müdürlük yapmış, ardından Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu'nda görev almıştır.

Aynur Kümbetlioğlu, yıllar içinde kurduğu sıcak ilişkiler ve meslektaşlarıyla olan dayanışmasıyla tanınıyor. Özellikle Mahkeme Başkanı Yahya Kemal Akbaş ile başlayan dostluğu, yıllar içinde yargı camiasında örnek gösterilen bir iş birliği örneği haline gelmiştir.

Kümbetlioğlu ne zaman anılacak?

Kümbetlioğlu için düzenlenen veda yemeği, Perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Çatı Restoranı'nda gerçekleşecek.