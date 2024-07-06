HSK'nın yaz kararnamesiyle İzmir Adliyesi'nde görev dağılımı yeniden düzenlendi. Başsavcı vekilleri, çeşitli bürolarda yeni sorumluluklar üstlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi sonrasında İzmir Adliyesi'nde yeni iş bölümü açıklandı. Yapılan düzenlemelerle, İzmir Adliyesi'ndeki çeşitli büroların sorumlulukları başsavcı vekillerine dağıtıldı. Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, Memur Suçları ve İzmir Adli Tıp görevlileri hakkındaki adli soruşturmalardan sorumlu olurken, Necati Kayaközü Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.

Görev dağılımları nasıl?

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: Ömer Doğruöz

Uzlaştırma Bürosu: Tahsin Kotan

Örgütlü Suçlar-Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu: Mehmet Alyaprak

Ceza İnfaz Kurumlarının Denetimi ve Disiplin Amirliği: Mustafa Gümüş

İdari İşler Müdürlüğü: Hasan Onur Dinç

Basın Suçları ve Cumhuriyet Savcısı ve Hâkimler ile İlgili Suçlar Soruşturma Bürosu: Bekir Şahiner

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Uyap Birimi: Mehmet Nadir Yağcı

Müracaat İşlemleri Bürosu: Mehmet Akif Dönertaş

Adli Görüşme Odaları: Soner Gül

Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu: Dr. Özkan Gürdoğan

Faili Meçhul Cinayetler: Muhammet Sağlam

Personel Görevlendirmesi: Halil Sezgin

İdari İşler Müdürlüğü: Tuncay Çelik

Uyuşturucu İlgili Suçlar Soruşturma Bürosu: Orhan Biçicioğlu