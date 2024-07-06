HSK'nın yaz kararnamesiyle İzmir Adliyesi'nde görev dağılımı yeniden düzenlendi. Başsavcı vekilleri, çeşitli bürolarda yeni sorumluluklar üstlendi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi sonrasında İzmir Adliyesi'nde yeni iş bölümü açıklandı. Yapılan düzenlemelerle, İzmir Adliyesi'ndeki çeşitli büroların sorumlulukları başsavcı vekillerine dağıtıldı. Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, Memur Suçları ve İzmir Adli Tıp görevlileri hakkındaki adli soruşturmalardan sorumlu olurken, Necati Kayaközü Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu oldu.
Görev dağılımları nasıl?
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: Ömer Doğruöz
Uzlaştırma Bürosu: Tahsin Kotan
Örgütlü Suçlar-Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu: Mehmet Alyaprak
Ceza İnfaz Kurumlarının Denetimi ve Disiplin Amirliği: Mustafa Gümüş
İdari İşler Müdürlüğü: Hasan Onur Dinç
Basın Suçları ve Cumhuriyet Savcısı ve Hâkimler ile İlgili Suçlar Soruşturma Bürosu: Bekir Şahiner
Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Uyap Birimi: Mehmet Nadir Yağcı
Müracaat İşlemleri Bürosu: Mehmet Akif Dönertaş
Adli Görüşme Odaları: Soner Gül
Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu: Dr. Özkan Gürdoğan
Faili Meçhul Cinayetler: Muhammet Sağlam
Personel Görevlendirmesi: Halil Sezgin
İdari İşler Müdürlüğü: Tuncay Çelik
Uyuşturucu İlgili Suçlar Soruşturma Bürosu: Orhan Biçicioğlu