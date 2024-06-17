İzmir'den dünyaya açılan bu kapılar, hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan direkt uçuş olan bazı ülkeler:
Almanya
Berlin (BER), Köln/Bonn (CGN), Düsseldorf (DUS), Frankfurt (FRA), Münih (MUC), Stuttgart (STR)
İtalya
Roma (FCO), Milano (MXP), Venedik (VCE)
Hollanda
Amsterdam (AMS)
Fransa
Paris (CDG), Lyon (LYS)
İspanya
Barselona (BCN)
Avusturya
Viyana (VIE)
Belçika
Brüksel (BRU)
Çek Cumhuriyeti
Prag (PRG)
Polonya
Varşova (WAW)
Rusya
Moskova (DME, SVO)
Daha fazla bilgi için, aşağıdakiler gibi bir havacılık web sitesi veya seyahat acentesi kullanabilirsiniz.
- Skyscanner: https://www.skyscanner.com/
- Turna.com: https://www.turna.com/
- Enuygun.com: https://www.enuygun.com/
Uçuş rezervasyonu yaptırmadan önce vize gerekliliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.
İşte İzmir'den direkt uçuş olan bazı hava yolları!
- Türk Hava Yolları: https://www.turkishairlines.com/
- Pegasus Hava Yolları: https://www.flypgs.com/en
- SunExpress: https://www.sunexpress.com/
- Corendon Airlines: https://www.corendonairlines.com/
- Flydubai: https://www.flydubai.com/en/
- Wizz Air: https://wizzair.com/en-gb
- Ryanair: https://www.ryanair.com/
Editör: Simge Akbulut