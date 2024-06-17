İzmir'den dünyaya açılan bu kapılar, hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan direkt uçuş olan bazı ülkeler:

Almanya

Berlin (BER), Köln/Bonn (CGN), Düsseldorf (DUS), Frankfurt (FRA), Münih (MUC), Stuttgart (STR)

BERLİN | Yurtdışı Eğitim - Yurtdışı Dil Okulu

İtalya

 Roma (FCO), Milano (MXP), Venedik (VCE)

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Hollanda

Amsterdam (AMS)

AMSTERDAM GEZİLECEK YERLER & TOZUNU ATTIRMA REHBERİ | Biz Evde Yokuz

Fransa

Paris (CDG), Lyon (LYS)

Paris'te 14 yıl sonra ilk kez sıcaklık ... | Rudaw.net

İspanya

Barselona (BCN)

Uçakta Kullanımı Yasak Olan Cihazlar: Nelere Dikkat Etmelisiniz? Uçakta Kullanımı Yasak Olan Cihazlar: Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Barselona Şehrinin Gelişimi - Arkitera

Avusturya

Viyana (VIE)

Viyana'da Gezilecek Yerler Listesi | En Güzel 41 Yer! | Fixbilet Blog

Belçika

Brüksel (BRU)

Brüksel - Vikipedi

Çek Cumhuriyeti

Prag (PRG)

Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag

Polonya

Varşova (WAW)

Varşova Gezi Rehberi - Interbus Tur

Rusya

Moskova (DME, SVO)

Moskova Gezilecek Yerler & Doğal Güzellikleri ve Eşsiz Tarihi

Daha fazla bilgi için, aşağıdakiler gibi bir havacılık web sitesi veya seyahat acentesi kullanabilirsiniz. 

Uçuş rezervasyonu yaptırmadan önce vize gerekliliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.

İşte İzmir'den direkt uçuş olan bazı hava yolları! 

Editör: Simge Akbulut