İzmir'den dünyaya açılan bu kapılar, hem iş hem de turistik amaçlı seyahat edenler için büyük kolaylık sağlıyor. İşte İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan direkt uçuş olan bazı ülkeler:

Almanya

Berlin (BER), Köln/Bonn (CGN), Düsseldorf (DUS), Frankfurt (FRA), Münih (MUC), Stuttgart (STR)

İtalya

Roma (FCO), Milano (MXP), Venedik (VCE)

Hollanda

Amsterdam (AMS)

Fransa

Paris (CDG), Lyon (LYS)

İspanya

Barselona (BCN)

Avusturya

Viyana (VIE)

Belçika

Brüksel (BRU)

Çek Cumhuriyeti

Prag (PRG)

Polonya

Varşova (WAW)

Rusya

Moskova (DME, SVO)

Daha fazla bilgi için, aşağıdakiler gibi bir havacılık web sitesi veya seyahat acentesi kullanabilirsiniz.

Uçuş rezervasyonu yaptırmadan önce vize gerekliliklerini kontrol ettiğinizden emin olun.

İşte İzmir'den direkt uçuş olan bazı hava yolları!