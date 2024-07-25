İzmir Agora Alışveriş Merkezi, Balçova ilçesinde, ''Mithatpaşa Caddesi No: 1462'' adresinde yer almakta olup, şehrin kalbindeki stratejik konumu ile dikkat çekmektedir. Merkezi konumu sayesinde, İzmir'in çeşitli bölgelerinden kolaylıkla ulaşılabilen Agora, hem toplu taşıma araçları hem de özel araçlarla gelen ziyaretçiler için büyük bir rahatlık sunmaktadır. İzmir şehir merkezine yakınlığı ve geniş otopark alanı, alışveriş merkezini ziyaretçiler için daha da cazip hale getirmektedir.

Nasıl ulaşılır?

Balçova bölgesinde bulunan Agora AVM konumuna en yakın metro durağı Çağdaş'tır. Çağdaş Metro Durağı, Agora AVM'ye yaklaşık 23 dakika yürüme mesafesindedir. Bu mesafe, alışveriş merkezine toplu taşıma ile ulaşımı oldukça kolaylaştırmaktadır. Agora Alışveriş Merkezi, bu stratejik konumu ile ziyaretçilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunarken, aynı zamanda Balçova'nın sosyal ve ticari hayatına da önemli katkılarda bulunmaktadır.

Agora AVM'ye ulaşım sağlamak için birçok otobüs hattı da mevcuttur. 10, 202, 480, 510, 551, 5, 6, 7, 8, 82, 950 ve 969 numaralı otobüsler, Agora AVM'nin bulunduğu bölgeye hizmet vermektedir.

Agora AVM mağazaları

İzmir Agora Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine geniş bir mağaza yelpazesi sunmaktadır. Moda tutkunları için Zara, H&M, Mango ve LC Waikiki gibi ünlü markalar; elektronik meraklıları için Teknosa ve MediaMarkt; spor severler için Nike ve Adidas; ev dekorasyonu için ise Mudo Concept ve English Home gibi mağazalar Agora'da bulunmaktadır. Ayrıca, Sephora ve Watsons gibi kozmetik mağazaları ile de güzellik ürünlerine ulaşabilirsiniz. Hem yerel hem de uluslararası markaları bünyesinde barındıran Agora Alışveriş Merkezi, alışveriş tutkunlarına keyifli bir deneyim sunmaktadır.

Çalışma saatleri

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Agora Alışveriş Merkezi, hafta içi her gün 10:00 ile 22:00 saatleri arasında açık olup, alışveriş ve eğlence için geniş bir zaman aralığı sunmaktadır. Ziyaretçiler, bu saatler arasında Agora AVM'nin sunduğu çeşitli mağazaları, restoranları ve eğlence alanlarını rahatlıkla ziyaret edebilir.