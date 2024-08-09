Ankara’nın Polatlı ilçesinde, İzmir’den Ağrı’ya giden yolcu otobüsü korkunç bir kaza geçirdi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otobüs üst geçit direğine çarparak durdu. İlk belirlemelere göre kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın nedenine dair yaptığı açıklamada, otobüsün fren izinin bulunmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.