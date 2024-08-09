İzmir’den Ağrı’ya giden yolcu otobüsü, Ankara'nın Polatlı ilçesinde üst geçit direğine çarparak korkunç bir kaza yaptı. Bu feci kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı. Facianın ayrıntıları yürekleri dağladı: Hayatını kaybedenlerden 5'inin, cenazeden dönen 8 kişilik Bayar ailesinin üyeleri olduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkisinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra bir üst geçit duvarına çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 26 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri ise farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bayar ailesinin trajedisi

Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, “Ailemizin 8 ferdi araçtaydı. Kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt’a cenazeye gitmişlerdi. Geri dönerken kaza yaptılar. Yaralı olanlardan biri bizi arayarak, 'Biz kaza yaptık' dedi ve konum attı. 'Yetişin' dedi. Diğerleri hakkında henüz bilgi alamadık” diye konuştu.

İzmir-Ağrı hattı ve kazanın detayları

Bu kaza, İzmir-Ağrı güzergahında seyahat eden yolcular için kritik bir öneme sahip. Bayar ailesinin, İzmir'den Doğubayazıt'a katıldıkları cenazenin ardından dönüş yolculuğu sırasında bu trajik olaya maruz kalmaları, seyahat eden diğer aileler için de kaygı yaratıyor. Kazada toplamda 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, bu durum, yolcu taşımacılığına yönelik güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli soruşturma başlattı. Açıklamada, “Kaza, 05.00 sularında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53. kilometresinde meydana geldi. Şehirler arası bir otobüs, yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarptı. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı” denildi. Kazada otobüs şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi. Başsavcılık, olaya ilişkin titiz bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı