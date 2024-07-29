Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi: İzmir’in kültürel harikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), sanata olan tutkunun gerçeğe dönüşümüdür. 2000 yılında bir proje yarışmasıyla başlayan bu büyük hayal, 27 Aralık 2008 tarihinde gerçeğe dönüşmüştür.

Mimar Tevfik Tozkoparan, bu projede geçmişte troleybüs garajı ve bakım atölyesi olarak kullanılan bir alanı, modern bir sanat merkezi haline dönüştürmeyi başarmıştır. Eski yapının yerine, İzmirlilerin yaşam tarzına uygun modern bir sanat merkezi inşa edilmiştir.

29.500 m² alan üzerine kurulu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 1130 kişilik büyük bir salon, 244 kişilik küçük bir salon ve 5 sergi salonuyla dikkat çeker. Ayrıca, açık hava etkinliklerine de uygun geniş bir alanı vardır. Bu özellikleriyle, Türkiye’nin en kaliteli sanat merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

AASSM’nin akustik tasarımı, Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası gibi prestijli projeleri de üstlenen ARUP Firması tarafından yapılmıştır. Bu sayede, hem teknik hem de akustik açıdan Türkiye’nin en iyi sanat merkezlerinden biri olmuştur.

Sanat merkezi, 27 Aralık 2008 tarihinde açılış üçlemesi konserleri ve İstanbul Modern Sergisi ile sanatseverlere merhaba demiştir. O günden bu yana İzmir halkı tarafından büyük ilgi görmüş ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın haftalık konserleri, İzmir Opera Balesi'nin seçkin gösterileri ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği İzmir Avrupa Caz Festivali ve Uluslararası İzmir Festivali gibi önemli etkinlikler, AASSM’nin etkileyici atmosferinde gerçekleşmiştir.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde keşfedilecek etkinlikler

Konserler: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın haftalık konserleri, yerli ve yabancı sanatçıların performansları.

Opera ve Bale Gösterimleri: İzmir Opera Balesi’nin düzenlediği seçkin etkinlikler.

Tiyatro: Hem klasik hem de modern tiyatro eserlerinin sahnelendiği oyunlar.

Sergiler: Çağdaş sanat sergileri, fotoğraf sergileri ve diğer görsel sanat etkinlikleri.

Festival Etkinlikleri: İzmir Avrupa Caz Festivali ve Uluslararası İzmir Festivali gibi ulusal ve uluslararası festivallerin çeşitli etkinlikleri.

Seminerler ve Konferanslar: Sanat, kültür ve eğitimle ilgili çeşitli seminerler, konferanslar ve workshoplar.

İzmir’de AASSM’ye toplu taşıma ve özel araç ile nasıl gidilir?

Adres:

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Adres: Şehit Fethi Bey Caddesi No: 109, 35380 Balçova, İzmir, Türkiye



Ulaşım Bilgileri

Toplu Taşıma:

Metro: İzmir Metrosu’nun M1 (Konak) hattını kullanarak, “Üçyol” istasyonunda inebilir ve oradan 710 numaralı otobüsle Balçova'ya geçebilirsiniz.

Otobüs: İzmir'in farklı bölgelerinden AASSM’ye ulaşım sağlayan otobüs hatları bulunmaktadır. Özellikle 730, 740 ve 755 numaralı otobüsler Balçova'ya ulaşmaktadır.

Tren: İZBAN hattını kullanarak "Üçyol" istasyonunda inip, metro ve otobüsle devam edebilirsiniz.

Özel Araç:

Yol Tarifi: İzmir şehir merkezinden Balçova'ya gitmek için Ege Üniversitesi veya Balçova köprüsünden geçerek yönlendirme tabelalarını takip edebilirsiniz. Şehir içi tabelalar ve navigasyon cihazları size yardımcı olabilir.

Park Alanı: Sanat merkezinin çevresinde genellikle park yeri bulunmaktadır. Ayrıca bazı özel otoparklar da mevcuttur.

Bisiklet ve Yürüyüş:

Bisiklet: İzmir'deki bisiklet yollarını kullanarak merkez çevresine ulaşabilirsiniz.

Yürüyüş: Eğer yakın bir bölgede iseniz, AASSM’ye yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Balçova'nın yürüyüş yolları ve parkları bu konuda yardımcı olabilir.

Çocuklar için Moda ve Müzik Atölyesi: Kağıt bebeklerle eğlenceli bir yolculuk

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 6 Ağustos Salı günü, 6-8 yaş arası çocuklar için özel olarak hazırlanmış “Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik” atölyesi düzenlenecektir. Atölye, Müzik Kütüphanesi’nde saat 11:00’de başlayacaktır.

Etkinlik detayları:

Tarih: 6 Ağustos 2024

Saat: 11:00

Yer: Müzik Kütüphanesi

Katılımcı Yaşı: 6-8 yaş arası çocuklar

Atölye hakkında:

Bu eğlenceli atölyede çocuklar, Barok ve Klasik dönem temalarıyla moda ve müziği keşfedecekler. Sanat tarihi, kreatif düşünme, yaratıcılık, ince motor beceriler ve kültürel bilinç gibi konuları deneyimleyerek öğrenecekler. Çocukların sanatsal ve akademik anlamda gelişimini desteklemek amacıyla tasarlanan atölye, Açelya Ünal Rudarlı ve Alım Yanya tarafından yönetilecektir.

Katılım bilgileri:

Kontenjan: 15 kişi ile sınırlıdır.

Ücret: Ücretsiz

Kayıt: 30 Temmuz Salı günü saat 10:00’dan itibaren AASSM Başvuru Yap sayfasındaki formu doldurarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Çocuklarının bu atölyeye katılmasını isteyen velilerin, belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Katılım ücretsizdir ve sınırlı kontenjan nedeniyle erken kayıt önerilmektedir.