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Konak'ın Havra Sokağı'nda hijyen için esnafla iş birliği

Konak'ın Havra Sokağı'nda hijyen için esnafla iş birliği

İzmir AK Parti 8. Olağan Kongre si'ne katılan önemli isimler arasında parti yetkilileri, milletvekilleri ve bakanlar yer aldı.

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