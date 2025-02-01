İzmir AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılan önemli isimler arasında parti yetkilileri, milletvekilleri ve bakanlar yer aldı.
- Son Başbakan Binali Yıldırım
- Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş
- Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan
- TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehlioğlu, Leyla Şahin Usta
- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
- İzmir Milletvekilleri: Mehmet Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi
Kaynak: HABER MERKEZİ