İzmir AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılan önemli isimler arasında parti yetkilileri, milletvekilleri ve bakanlar yer aldı.

İzmir Ak Parti 8. Olağan Kongresi'ne Katılan Isimler (5)

Konak'ın Havra Sokağı'nda hijyen için esnafla iş birliği Konak'ın Havra Sokağı'nda hijyen için esnafla iş birliği
  • Son Başbakan Binali Yıldırım
  • Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş
  • Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekci, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan
  • TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehlioğlu, Leyla Şahin Usta
  • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar
  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
  • Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • İzmir Milletvekilleri: Mehmet Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi

İzmir Ak Parti 8. Olağan Kongresi'ne Katılan Isimler (6)

Kaynak: HABER MERKEZİ