Zat-ı devletleriyle kongremizi ve şehrimizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım,

Değerli Divan, çok kıymetli Bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Kongre Delegelerimiz, İzmir’in AK sineli, heyecanlı, dinamik ve güçlü teşkilatları…

İzmir 8. Olağan Kongremize hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bundan yaklaşık 2 sene evvel, şahsıma ömrümün en onurlu görevi, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tevdi edildi.

Yine bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından aynı göreve aday gösterilmiş olmanın tarifi mümkün olmayan gurur ve saadetini yaşıyorum.

Görev süremizi kapsayan 2 yıl boyunca İzmir’i adım adım dolaştık.

Gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, çocuklarla, engelli vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurduk.

Çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, işçimize, STK’larımıza ulaştık.

Tek bir gayemiz vardı.

Türkiye Yüzyılı yolculuğuna vira bismillah diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın davasını anlatmak.

Çünkü o; kendi kız çocuklarını ötekileştiren, üniversite sıralarında eğitim almasını engelleyen eğitim vesayetine dur dedi.

Çünkü o; e-muhtıralarla, gece yarısı bildirileriyle siyasete balans ayarı çekmeyi marifet sanan anti-demokratik vesayete dur dedi.

Çünkü o; kapatma davaları, uydurma yargılamalarla milli iradeyi hedef alan bürokratik vesayete dur dedi.

Çünkü o; kendi enerji kaynaklarınızı bulup işleyemezsiniz, kendi insansız hava araçlarınızı üretemezsiniz diyen özgüven vesayetçilerine dur dedi.

Çünkü o; ülkemizin geleceğini ipotek altına alan, küresel finans baronlarının beslediği ekonomi vesayetçilerine dur dedi.

Tüm bunlara dur derken Türkiye’ye ve necip milletimize öncü olup ilerleyin dedi!

Biz Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte sadece politikada değil…

Mavi vatanda ilerledik! Gök vatanda ilerledik!

Şehir hastaneleriyle sağlıkta…

Sondaj gemilerimizle enerjide…

Her şehre açtığımız üniversitelerle eğitimde…

Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerimizle teknoloji ve sanayide…

Rekor ihracat ve istihdam rakamları ile ekonomide…

Teşvikler, destekler ve yeni teknik gelişmelerle tarımda…

Ve daha birçok alanda hiç durmadık. İlerledik.

Öyle ya, ondan öğrenmiştik! “Aşkınan koşan yorulmaz…”

İşte bu ilerleyişin ve şahlanışın adını Türkiye Yüzyılı bildik!

Türkiye Yüzyılının şafağında bir kez daha ifade ediyoruz ki…

İzmir bugüne kadar yanınızda sapa sağlam durduğu gibi, bugün de ve 2028’de de yanınızda duracak.

Türkiye’nin aydınlık yarınlarında sizin imzanız olacak!

Size gönül vermiş İzmir’in ve onun AK Kadrolarının sözü budur!

Kararı budur!

İradesi budur!

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bu sözleri verirken geçmişten bugüne ilmek ilmek işlenen bir teşkilatın varlığı üzerine konuşuyorum.

Önümüzdeki senelerde nice başarılara sizin kanatlarınız altında ulaşmak için prensiplerimize sıkı sıkı sarılıyoruz.

Sizin “Siyasetin tek limanı ahlaktır” vecizenize bağlı kalarak hesabi değil hasbi olmayı önceledik.

Bundan sonra da hesabi değil hasbi olacağız.

Koltuklarımızı, makam ve mevkilerimizi; bu alandaki çalışmalarımızı kariyer değil kader ortaklığı üzerine inşa ettik, edeceğiz.

Birbirimizi Allah için sevecek; algıya değil hakikate hizmet edeceğiz.

Siyasetimizin merkezine insanı alarak iyi işler yapıp kötülükten nefsimizi menedeceğiz.

Dün olduğu gibi gelecekte de haram beldesinden beri durup gerekirse helal kapısının eşiğinin bekçisi olacağız.

Merhum Abdurrahim Karakoç’un ifadesiyle; “Ben dava için adamışım kendimi / Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir” şiarıyla adanmış bir ruh ile doğrunun yanında, yanlışın karşısında olacağız.

30 ilçemizin de kongrelerini suhulet ve demokratik olgunlukla tamamladık!

Biz hazırız! İzmir’i Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden biri yapacağız.

İzmir’deki tek bir kardeşimizi AK Parti’nin samimiyetle örülmüş has dairesinin dışında bırakmayacağız.

Ve sözlerimi tamamlarken Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir kamuoyu huzurunda bir söz vermek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım! AK Parti’mizin İzmir’deki üye sayımız 494.000

Biz bu üye sayımızı 700.000’e çıkaracağız.

İnşallah bu rakama ulaşınca da sizin İzmir’i yeniden onurlandırmanızı rica ederek bu sevincimizi birlikte paylaşacak, varlığınızla başarımızı taçlandıracağız.

İzmir’in 30 ilçesinden buraya gelerek varlığımızı perçinleyen tüm ilçe teşkilatlarımıza, mahalle başkanlarımıza…

Kongre delegelerimize… Milletvekillerimize…

Varlıklarıyla gücümüze güç katan gençlik kollarımıza…

Davamızın her daim mayasını karan kadın kollarımıza…

Geçmişte partimizin çatısı altında görev almış, emek vermiş tüm arkadaşlarımıza ve büyüklerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Ahirete irtihal etmiş dava kardeşlerime de Allah’tan rahmet diliyorum.

Kongremizin İzmir’imize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor,

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken zat-ı devletlerinin kongremizi teşriflerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum.

Türkiye Yüzyılının daha aydınlık şafaklarında, en büyük zaferlerde, en kutlu başarılarda buluşmak üzere hepinizi Allah’a emanet ediyorum.