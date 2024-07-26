İzmir – Akçay Caddesi'nde havalimanı istikametine doğru ilerlerken Serbest Bölge alt geçit çıkışında bir araç arıza yaptı. Arıza nedeniyle trafikte ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Yetkililer, aracın yol dışına çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik yoğunluğu otoban köprü altına kadar uzandı

Arızalanan araç, alt geçit çıkışında trafiği aksattı ve trafik akışı geriye doğru otoban köprü altına kadar uzandı. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde güzergahı kullanan sürücüler için ciddi bir bekleme süresi oluşturdu.