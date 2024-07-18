Gaziemir Akçay Caddesi'nde merkez istikametine doğru alt geçitte meydana gelen trafik kazası, şehir trafiğinde önemli bir aksaklığa neden oldu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınmış olup, trafik akışı normale döndürülmeye çalışılıyor.

Akçay Caddesi üzerindeki Gaziemir alt geçidinde merkez istikametine doğru yaşanan trafik kazası, olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edilmesine sebep oldu. Kazaya karışan araçlar yol dışına çıkartılıyor.

Kazanın etkisiyle geriye doğru Akçay Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştuğu ve özellikle Havalimanı kavşağı mevkiinde akımın yoğun olduğu belirtiliyor. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Yetkililer, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve araçların yol dışına çıkartılması çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Gaziemir Akçay Caddesi üzerindeki trafik kazası nedeniyle şehir trafiğinde geçici bir aksamaya sebep olan olay, yetkililer tarafından müdahale edilerek normalleştirilmeye çalışılıyor.

Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaya yönlendiriliyor.