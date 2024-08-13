Bugün öğlen saatlerinde Akçay Caddesi üzerindeki Gediz Kavşağı'nda gerçekleşen trafik kazası, Merkez istikameti yönündeki trafiği aksattı. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri arttırıldı ve araçların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

İzmir Trafik Birimleri, Akçay Caddesi üzerinde Gediz Kavşağı'nda yaşanan trafik kazasında, iki aracın çarpıştığı bildirildi. Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak yolu trafiğe kapattı.

Yolun Merkez istikameti trafiğe kapatılmış, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu nedenle, Akçay Caddesi'nin Gediz Kavşağı'ndan geriye doğru yaklaşık 500 metre boyunca yoğun trafik gözlemlenmektedir. Trafik akışının düzenlenmesi için alternatif güzergahlar önerilmektedir.

Bölgeden geçiş yapacak olan yol kullanıcılarının, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Kazanın neden olduğu trafik sıkışıklığının giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi edinildi.