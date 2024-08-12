Akçay Caddesi'nde, Havalimanı yönüne doğru Sarnıç alt geçidinde devam eden yol çalışması, bölgede önemli trafik değişikliklerine yol açtı. Çalışmaların hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmış olup, trafik akışı şu an tek şerit üzerinden sağlanmaktadır.

Çalışma alanındaki güvenlik önlemleri, hem yol kullanıcıları hem de çalışanlar için gerekli tedbirleri içeriyor. Yolun tek şerit üzerinden geçişine izin verilirken, işaretlemeler ve uyarı levhaları dikkatlice yerleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, olası kazaları ve trafik sıkışıklığını önlemeyi amaçlamaktadır.

Sarnıç alt geçidindeki çalışma nedeniyle, geriye doğru yaşanan trafik yoğunluğu Optimum alt geçidinde kendini göstermektedir. Bu bölgede trafik akışı belirgin bir şekilde yavaşlamış durumda. Yol kullanıcılarının, bu yoğunluğu göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilmektedir. Özellikle, bu bölgeyi kullanacak olan sürücülerin, seyahatlerini planlarken ekstra süre ayırmaları gerektiği belirtiliyor.

Yetkililer, yol çalışmalarının planlanan sürede tamamlanmasını ve trafiğin en kısa sürede normal akışına dönmesini hedeflediklerini ifade etti. Çalışma süresince yaşanacak olası aksaklıklar için yol kullanıcılarından anlayış beklenmektedir.