Aşırı sıcak hava dalgası devam ediyor

İzmir'de bu hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar, hafta sonuna kadar 40°C'nin üzerinde seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise nem oranının yüksek olması nedeniyle daha da artacak. Bu durum özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık riski oluşturuyor.

Sahil kesimlerinde nem ve sıcaklık etkisi bekleniyor

Sahil kesimlerinde, özellikle Çeşme ve Urla'da nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklıklar 43-45°C'yi bulabilir. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiye ediliyor.

İklim değişikliği ve aşırı hava olayları bekleniyor

Uzmanlar, İzmir'deki bu aşırı sıcaklıkların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte, aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artıyor. İzmir gibi kıyı bölgelerinde bu tür sıcak hava dalgaları giderek daha sık görülmeye başlanıyor.

Önümüzdeki günler için hava durumunda değişim olmayacak

İzmir'de hava durumu önümüzdeki günlerde de sıcak ve kuru kalacak. Cuma günü sıcaklıkların biraz daha düşerek 36-37°C civarına gerilemesi bekleniyor ancak genel olarak sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek​.

Uzmanlar uyarıyor

Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunmalı, özellikle çocuklar ve yaşlılar güneşten korunmalı. Günün en sıcak saatlerinde açık havada bulunmaktan kaçının ve bol sıvı tüketin.