İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Gümrüğü ve İzmir'deki gümrük müşavirliklerinde yolsuzluk ve rüşvet operasyonu başlattı. Polis, sabah saatlerinde başlattığı aramalarda çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Aliağa Gümrüğü'nde rüşvet skandalı

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda Aliağa Gümrüğü'nde görevli memurlar ile İzmir'deki birçok gümrük müşavirinin yolsuzluk ve rüşvet aldığını tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte bu sabah erken saatlerde operasyon düğmesine basıldı. Aramalar halen devam ederken, birçok kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerleri aranıyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon, geniş bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Operasyonda, Aliağa Gümrüğü'nde görev yapan memurlar ve İzmir'deki gümrük müşavirlerinin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılıyor. Operasyonun detayları ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacak.