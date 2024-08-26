İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir hurda depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlara ait araçlar ve personel sevk edildi.

Yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama riskinin olmadığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.