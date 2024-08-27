İzmir’in Aliağa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Kaza, Hürriyet Caddesi ile Şükran Kurdakul Caddesi kesimindeki ışıklı kavşakta gerçekleşti. İzmir yönünden gelen G.Z. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile Şükran Kurdakul Caddesi’nden gelen İsmail Çaylı’nın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu.

Tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi

Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsmail Çaylı, otomobil içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Çaylı, sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Çaylı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafriyat kamyonu sürücüsü G.Z. de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı, olayın nedeninin ve sorumlusunun belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.