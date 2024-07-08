İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere ve beş yıldızlı bir otele sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yalı Mahallesi plaj mevkiinde bulunan otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevrede paniğe neden oldu.

Ekipler hızla olay yerine sevk edildi

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve Aliağa Belediyesi'ne ait su tankerleri ile iş makineleri hızla olay yerine sevk edildi.

Evlere ve otele sıçramadan söndürüldü

Ekiplerin yoğun çabaları ve vatandaşların yardımıyla yangın, evlere ve beş yıldızlı bir otele sıçramadan kontrol altına alındı. Alevlerin büyümesi ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçrama riski, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde önlendi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca, vatandaşların yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve olası yangın durumlarında hemen yetkililere haber vermeleri gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.