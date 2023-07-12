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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Aliağa 'daki orman yangının bir vatandaşın bahçesinde kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımdan çıktığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Çaltıdere Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye ye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Çaltıdere Mahallesi'nde 10 Temmuz'da çıkan orman yangını na ilişkin K.E. ve Ö.E'yi gözaltı na aldı.