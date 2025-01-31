İzmir Alsancak Limanı'na geçen yılın ocak ayında bir kruvaziyer ile gelen 2 bin 533 yolcuyu ağırlarken, bu yıl aynı dönemde dört kruvaziyer gemisiyle 8 bin yolcu geldi.

Kruvaziyer turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı, potansiyelini büyütüyor. Geçen yılın ocak ayında bir kruvaziyer ile 2 bin 533 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı, bu yılın ocak ayında dört kruvaziyer gemisiyle 8 bin yolcuyu ağırladı. İzmir Alsancak Limanı'na gelen dört kruvaziyer de dünyanın önde gelen kruvaziyer operatörlerinden MSC'nin Sinfonia gemisi oldu.

2024 kasım ayından itibaren her salı İzmir Limanı'na gelerek kenti uğrak noktası haline getiren MSC'nin Sinfonia gemisi, Nisan 2025'e kadar limana gelerek turistleri kente getirecek.

“Kuşadasına bir kruvaziyer geldi”

Geçtiğimiz yılın ocak ayında iki kruvaziyer ile bin 803 yolcunun geldiği Egeport Kuşadası Limanı'na ise bu yıl aynı dönemde bir kruvaziyer ile 903 yolcu geldi.

2024 yılının ocak ayında kruvaziyerin uğramadığı Ulusoy Çeşme Limanı'na bu yılın aynı dönemi de gemi yanaşmadı. 2025 yılının ilk kruvaziyerinin 28 Mart'ta limana yanaşacağı öğrenildi.