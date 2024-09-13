Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki İzmir Alsancak Limanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Port'a satışıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre, BAE'li şirket, Alsancak Limanı'nın tamamını almak yerine, yüzde 50 ortaklık modelini kabul etti.

İZFAŞ tarafından düzenlenen 3. İzmir Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Hamdi Erçelik, yapılan görüşmelerin sonucunda Alsancak Limanı'nın yüzde 50 hissesinin özelleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Erçelik, bu anlaşmanın limanda devlet otoritesinin devam edeceği için olumlu bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Erçelik ayrıca, Alsancak Limanı'nın hangi işlevde kalması gerektiği konusundaki tartışmalara da değindi. "İzmir, ticaret ve liman kenti. Alsancak Limanı yük limanı olarak kalmalı" şeklinde konuştu.