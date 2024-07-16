Fikret YELEN/ÖZEL HABER

İzmir Alsancak Limanı, kruvaziyer turizminin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. Son olarak, Seabourn ve Norwegian Viva isimli iki büyük kruvaziyer gemisi limana demir attı. Seabourn gemisinden 1294, Norwegian Viva gemisinden ise 3 bin 954 yolcu İzmir’e giriş yaptı. Toplamda 5 bin 248 turist, şehre adım attı.

Turistlerin gözde mekanları

Kente gelen turistler, İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini keşfetmeye koyuldu. Bir kısmı otobüslerle Efes ve Bergama antik kentleri ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Şehir içinde kalan turistler ise Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı gezerek, yerel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu.

Kruvaziyer turizmi İzmir ekonomisine katkı sağlıyor

Gemilerin akşam saatlerinde İzmir’den ayrılması bekleniyor. Ancak kısa süreli de olsa bu yoğun turist akını, İzmir ekonomisine önemli katkılar sağladı. Turizm sektöründeki bu hareketlilik, yerel esnaf ve turizm işletmelerinin yüzünü güldürdü.