İzmir Alsancak’ta Yol Verme Kavgası 1 Kişi Tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semtinde yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla önce havaya ardından kaçan kişilere doğru ateş eden şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı saat 05.20 sıralarında Alsancak 1471 ve 1456 sokaklarının kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.C.V. (22) isimli şahıs, tabancasını çıkararak önce havaya, ardından kaçan kişilere doğru ateş etti.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta çocukların ve kadınların olduğu, bir kadının ise şok geçirerek olayın ortasında kaldığı dikkat çekti.

Polis hızla harekete geçti

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından A.C.V. (22) ve A.G. (22) isimli şüphelileri suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Biri tutuklandı, diğeri serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden A.G., serbest bırakılırken, A.C.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.