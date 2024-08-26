İzmirin Karabağlar ilçesi Altınyol bölgesinde, Merkez istikametine doğru Zafer Payzın Viyadüğü üzerinde sağ şeritte arızalanan bir araç trafiği olumsuz etkiledi. Arızalanan aracın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri hızla alındı, ve aracı yol dışına çekme çalışmaları sürüyor.

Trafikte yoğunluk arttı

Araç arızasının meydana geldiği noktadan geriye doğru yaklaşık 400 metrelik bir trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bu nedenle, güzergahı kullanacak yol kullanıcılarının trafiğe çıkmadan önce alternatif rotaları değerlendirmeleri öneriliyor.

Ekipler trafik akışını düzenlemeye çalışıyor

Olay yerine yönlendirilen trafik ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını düzenlemeye çalışıyor. Arızalı aracın yol dışına çekilme işlemi tamamlandığında, trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.

Yol kullanıcılarına bilgi

Yol kullanıcılarının dikkatli olmaları ve meydana gelen yoğunluk nedeniyle planlarını esnetmeleri tavsiye ediliyor. Trafik ekipleri, bölgedeki çalışmaları hızlandırarak araçların en kısa sürede yol dışına çekilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.