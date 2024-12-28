İzmir Anadolu Caddesi, Merkez istikametine doğru Kayıkhane rampalar inişinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçlar yol dışına alınarak güvenlik önlemleri devam ediyor. Yoğun trafik Naldöken Köprü mevkiine kadar uzanıyor.
Trafik durumu ve alınan önlemler
İzmir'in Anadolu Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazaya karışan araçlar yol dışına çıkarılmaya çalışılırken, mevcut yoğunluk Naldöken Köprü mevkiine kadar devam ediyor. Yol kullanıcılarının güzergahı kullanmadan önce trafik durumunu gözden geçirmeleri önerilmektedir.
Kaynak: HABER MERKEZİ