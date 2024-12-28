Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir'in Anadolu Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kazaya karışan araçlar yol dışına çıkarılmaya çalışılırken, mevcut yoğunluk Naldöken Köprü mevkiine kadar devam ediyor. Yol kullanıcılarının güzergahı kullanmadan önce trafik durumunu gözden geçirmeleri önerilmektedir.

Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var!

Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var!

İzmir Anadolu Caddesi , Merkez istikametine doğru Kayıkhane rampalar inişinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından araçlar yol dışına alınarak güvenlik önlemleri devam ediyor. Yoğun trafik Naldöken Köprü mevkiine kadar uzanıyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.