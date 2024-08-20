İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, Anadolu Caddesi'nde Çiğli yönünde seyreden bir araç, Adnan Kahveci Köprüsü ile Turan arasında sağ şeritte arızalandı. Bu durum, bölgedeki trafiği önemli ölçüde etkiledi.

Güvenlik önlemleri alındı

Yetkililer, arızalı araca yönelik gerekli güvenlik önlemlerini alarak, aracı yol dışına çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, bu çalışmalar süresince geriye doğru ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Sürücülerin bu güzergahı kullanmadan önce alternatif yolları değerlendirmeleri önemle tavsiye ediliyor.