İzmir Anadolu Ticaret Lisesi: 100 yıllık eğitim tarihi

İzmir Anadolu Ticaret Lisesi, ilk olarak 24 Şubat 1924'te İzmir Yalı'da Köprü Mahallesi'nde bulunan Sait Paşa Konağı'nda "Lisan ve Ticaret Mektebi" adıyla açılmıştır. Okul, çevresinden aldığı yoğun ilgi nedeniyle öğrenci sayısının hızla artmasıyla birlikte yatılı kısmını kaldırmak zorunda kalmış ve konağın dar gelmesi nedeniyle taşınma ihtiyacı doğmuştur.

Fransızlar, Osmanlı döneminde İzmir'de ticaretle uğraşırken kendilerine özel ayrıcalıklar (kapitülasyonlar) elde etmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru İzmir'in ekonomisinde önemli bir rol oynamaya başlamışlardı. Bu dönemde Fransız tüccarlar, kilise benzeri dernekler kurmuşlardı. Bu derneklerden biri de "Les Peres Lazaristes" adıyla bilinen dernekti. Dernek, 1854 yılında İzmir'in Punto semtindeki eski Fransız Serkekör Papaz Okulu binasında bir Fransız ticaret okulu açtı. 1909 yılında okulun adı "Fransız Rum Ticaret Lisesi" olarak değiştirildi ve 1919'dan itibaren Atina'da çıkarılan bir kraliyet kararnamesiyle Yunanistan'daki okullarla eşdeğer sayıldı.

Savaş yıllarında Fransızların okuldan ayrılması ve eğitim faaliyetlerinin sona ermesinin ardından, bu bina onarıldı ve 1935 yılında İzmir Lisan ve Ticaret Mektebi olarak kullanılmaya başlandı. Bu okul, İzmir'in merkezine daha yakın bir konumdaydı ve eski Fransız Papaz Okulu'nun yerinde eğitim vermeye devam etti. Aynı yıl, Vali Kazım Dirik ve okul müdürü Abdullah Aker'in katkılarıyla lise kısmı açıldı ve okul tam teşekküllü bir ticaret okulu haline geldi.

Günümüzde, İzmir Anadolu Ticaret Lisesi Alsancak'ta, Swissôtel Büyük Efes, Heris Tower ve Mövenpick Oteli gibi önemli yapılarla çevrili bir konumda bulunmaktadır. İzmir'in en eski ve köklü okullarından biri olarak eğitim vermeye devam etmektedir.

İzmir Anadolu Ticaret Lisesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Adres: Alsancak Mahallesi, 1468. Sokak No:8, 35220 Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Toplu Taşıma: Alsancak'ta bulunan okul, İzmir’in merkezi bir noktasındadır ve çeşitli toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. İzmir Metro'sunun Alsancak durağından çıkıp, kısa bir yürüyüşle okula ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şehir içi otobüsler ve minibüslerle de direkt olarak Alsancak bölgesine ulaşmak mümkündür.

Özel Araç: Özel araçla gelenler için, okulun yakınında park edebileceğiniz alanlar bulunmaktadır. Alsancak bölgesinde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurarak, okul çevresinde park yeri bulmak bazen zor olabilir, bu yüzden toplu taşıma kullanımı önerilir.