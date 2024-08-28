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Olay yerinde, polis ve ambulans ekipleri de görev alıyor.

Kazanın ardından gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Kazanın etkisiyle belirtilen noktadan geriye doğru yaklaşık 400 metre boyunca trafik yoğunluğu oluştu. Yol kullanıcılarının alternatif güzergahları tercih etmeleri önerildi.

İzmir Trafik Birileri'nden alınan bilgilere göre, Ankara Caddesi 'nde, Merkez yönüne doğru Bölge Metro mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti.

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