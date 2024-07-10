Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D-300 karayolunda kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, yolun İzmir istikameti yaklaşık 3 saat boyunca kapandı. Yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kazanın detayları

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kovukdere Rampaları'nda meydana geldi. Rıfat A. yönetimindeki 45 AGZ 370 plakalı tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı ve bariyerlere çarptı. Yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra duran tırın sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uzun araç kuyruğu ve trafik yoğunluğu

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolları, itfaiye ve trafik polisleri, geniş güvenlik önlemleri alarak kazaya karışan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlattı. Yan yatan tır, vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı İzmir yönünde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ardından oluşan yaklaşık 12 kilometrelik araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Kazanın ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Kazanın şiddetiyle tırın dorsesinden yola savrulan demir parçaları da vinç yardımıyla kaldırılmaya devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.