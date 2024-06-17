Türkiye'nin batısını doğusuna bağlayacak olan İzmir-Ankara hızlı tren demiryolu hattı, büyük bir merakla bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje, tamamlandığında İzmir ve Ankara arasındaki mesafeyi daha kısa bir sürede kat etme imkânı sunacak. Projenin bitiş tarihi ve sağlanacak seyahat süresi büyük bir merak konusu.

İzmir-Ankara hızlı tren hattı projesi, Türkiye'nin demiryolu ağını modernize etme ve şehirlerarası ulaşımı hızlandırma hedefiyle başlatıldı. 508 kilometre olan Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin temeli 2013 yılında atıldı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, projenin bin 80 günde biteceğini söyledi.

Yine dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, 2020 yılının sonunda, en geç 2021'in başında hattın İzmir’e ulaşacağını ve hizmete açılacağını; sonraki bakan Adil Karaismailoğlu, 10 Ekim 2021’de yaptığı bir konuşmada hattın 2022’de açılacağını söyledi.

Şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise proje altyapı işlerinde yüzde 58 fiziki ilerleme sağlandığını belirterek, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor" dedi.

Seyahat süresi kaç saate düşecek?

Mevcut durumda İzmir ile Ankara arasındaki demiryolu seyahati yaklaşık 14 saat sürüyor. Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla birlikte bu süre önemli ölçüde azalacak.

Yetkililerin açıklamalarına göre, hızlı tren hattı faaliyete geçtiğinde iki şehir arasındaki seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek. Bu yolcular için büyük bir zaman tasarrufu anlamına geliyor.

Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla, İzmir ve Ankara arasında hem ticari hem de turistik hareketliliğin artması öngörülüyor.