Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kamyon kazası, İzmir-Ankara karayolunda 12 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kaza nasıl meydana geldi?

Kaza, saat 13.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunun Kovukdere rampalarında gerçekleşti. Rıfat Ateş'in kullandığı 45 AGZ 370 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyon, yolun İzmir istikametinde trafiği kapattı.

Kazanın Ardından Yaşananlar

Kamyon şoförü Rıfat Ateş, kazada hafif yaralandı ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trafik yoğunluğu ve ekiplerin müdahalesi

Kazanın ardından İzmir-Ankara karayolunun İzmir yönü yaklaşık 3 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Karayolları, itfaiye ve trafik polisleri, devrilen kamyonun kaldırılması için yoğun çaba sarf etti. Vinç yardımıyla kamyon kaldırılırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.