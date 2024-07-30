İzmir Aqua Fantasy: Su eğlencesinin zirve noktası

1994 yılında eşsiz bir su parkı kurma fikri doğdu ve bu süreçte önde gelen su parkları araştırıldı. Tasarım şirketleri ile görüşüldü ve 1997 yılında WWA kongresine katılarak çalışmalar hız kazandı. Bu süreç sonunda Jeff Henry ve NBGS Texas, Amerika'nın ünlü su parkı tasarım ekibiyle çalışma kararı alındı.

Türkiye'nin en popüler su parkı Aqua Fantasy, 5000 kişilik günlük kapasitesi ile ABD'nin ünlü NBGS firması tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar, 2000 yılının Haziran ayında tamamlandı. Aqua Fantasy, açıldığında korsan gemisi, denizaltı ve birçok su oyuncağının bulunduğu büyük bir çocuk havuzuna sahip olarak Türkiye'nin ilk temalı su parkı oldu.

Aqua Fantasy, uzun yıllardır Türkiye'nin su parkları sektöründe birçok ilke imza atmış ve bu başarılarını sürdürmektedir. Kaydırakları, yönetim anlayışı, hizmet alanları ve spor faaliyetleri ile aileler için benzersiz bir tatil mekânı sunmaktadır.

Aqua Fantasy: İlk temalı su parkı olma yolunda attığı adımlar

Su Kaydırakları ve Havuzlar: Aqua Fantasy, çeşitli su kaydırakları, dalga havuzları ve tematik havuzlar sunar. Çocuklar için özel havuzlar ve kaydıraklar da mevcuttur.

Eğlence Alanları: Su parkında eğlenceli etkinlikler ve oyun alanları bulunmaktadır. Ayrıca, animasyon gösterileri ve yarışmalar da düzenlenmektedir.

Yeme-İçme: Park içinde çeşitli restoranlar ve kafeler bulunmaktadır. Yerli ve uluslararası mutfaklardan seçenekler sunar.

Konaklama: Aqua Fantasy'nin yanında yer alan oteller, konforlu konaklama imkanları sağlar. Otel konukları genellikle su parkına ücretsiz erişim hakkına sahiptir.

Güvenlik: Park, güvenlik önlemleri ve cankurtaran hizmetleri ile donatılmıştır. Ailelerin ve çocukların güvenliği ön plandadır.

Diğer özellikler:

Spor Aktiviteleri: Su sporları ve fitness aktiviteleri gibi seçenekler de sunulmaktadır.

Özel Etkinlikler: Doğum günü partileri, özel etkinlikler ve grup rezervasyonları için çeşitli paketler mevcuttur.

Aqua Fantasy Aquapark hotel SPA'ya nasıl ulaşılır?

Aqua Fantasy Aquapark Hotel SPA, Selçuk'un Pamucak Oteller Bölgesi'nde yer almaktadır. Adresi: Pamucak, Oteller Bölgesi, 35920 Selçuk/İzmir'de yer almaktadır.

Havaalanından Ulaşım: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan otelimize yaklaşık 65 km mesafededir. Havaalanından taksi veya araç kiralayarak kolayca ulaşabilirsiniz.

Şehir Merkezinden Ulaşım: İzmir şehir merkezine 11 km uzaklıktadır. Şehir merkezinden otobüs, taksi veya özel araçla otelimize kısa sürede varabilirsiniz.