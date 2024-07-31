Aqua Toy City: Su parkında aileler için rüya gibi bir gün

Altınyunus bölgesinde bulunan Aqua Toy City, geniş havuzları, heyecan verici kaydırakları ve renkli animasyon şovları ile büyük ilgi görüyor. Şehir merkezine 80 km uzaklıktaki bu tesis, yalnızca çocuklu ailelere hizmet vermektedir. Su parkının genel tasarımı ve içerisindeki oyuncaklar, tamamen çocukların eğlence anlayışına uygun olarak oluşturulmuştur.

Eğlencenin merkezi:

Aqua Toy City, toplamda 13 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuştur. Parktaki tüm animasyon şovları, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilir. Büyük su parkı, şişme oyuncakları, eğlenceli fıskiyeleri, minik kaydırakları ve gün boyu devam eden aktiviteleri ile çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün vaat ediyor. Ayrıca, zengin yemek menüsü ile hem çocukların hem de yetişkinlerin damak zevkine hitap eden lezzetler sunulmaktadır.

Aquapark imkanları:

3 Havuz

3 Kaydırak

Açılış saatleri:

Haftanın 7 Günü: 10:00 - 18:00

Kaydırak Hizmetleri: 11:00 - 18:00

Aqua Toy City, çocukların keyifli vakit geçirebileceği, ailelerin ise güvenle dinlenebileceği harika bir su parkıdır. Renkli etkinlikleri ve gülen yüzlerle dolu bu mekanda, her anınız keyifli ve unutulmaz olacaktır.

Çocuklar için eğlencenin merkezi: Aqua Toy City'ye yol tarifi ve adres

Aqua Toy City, İzmir'in Altınyunus bölgesinde, şehir merkezine 80 km uzaklıkta yer almaktadır. Tesis, yalnızca çocuklu ailelere hizmet veren özel bir su parkıdır.

Ulaşım bilgileri:

Aqua Toy City'ye ulaşmak için birkaç farklı ulaşım seçeneğiniz bulunmaktadır:

Özel Araçla Ulaşım: Bornova’nın gizli cennetleri: Gezilecek 11 önemli nokta İzmir şehir merkezinden Altınyunus bölgesine doğru yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden Çeşme otoyolu (O-32) üzerinden Çeşme yönüne devam edin. Altınyunus çıkışından çıkıp tabelaları takip ederek Aqua Toy City'ye kolayca ulaşabilirsiniz. Tesisin otopark imkanı bulunmaktadır. Toplu Taşıma ile Ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme otobüslerine veya minibüslerine binebilirsiniz. Altınyunus bölgesinde inerek kısa bir yürüyüş ile Aqua Toy City'ye ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma seçenekleri için yerel otobüs ve minibüs saatlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Adres bilgileri:

Aqua Toy City Adresi: Altınyunus Mahallesi, Aqua Toy City Su Parkı, 35930 Çeşme, İzmir'de yer almaktadır.