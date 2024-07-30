Aquba Aquapark: İzmir’in su eğlencesi ve yüzme cenneti

İzmir Aquba Aquapark; yaz sıcaklarından kaçmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekan sunuyor. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu aquapark, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ulaşım bilgileri:

Adres: İzmir, Gaziemir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:123, İzmir.

Nasıl Gidilir?: Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Gaziemir yönünde ilerleyip Cumhuriyet Caddesi'ni takip edin. Toplu Taşıma ile: İzmir’in çeşitli bölgelerinden otobüs ve dolmuş seferleri mevcut. Gaziemir yönüne giden otobüslerle Aquba Aquapark’a kolayca ulaşabilirsiniz.



Tesis özellikleri:

Yüzme Havuzları: Aquba Aquapark, geniş bir yüzme havuzu yelpazesi sunuyor. Çocuk havuzları, yetişkin havuzları ve dalga havuzları ile herkesin ihtiyacına uygun alanlar mevcut.

Kaydıraklar ve Eğlence Alanları: Renkli ve heyecanlı kaydıraklar, macera dolu su oyunları ve çeşitli eğlence aktiviteleri ile dolu.

Güneşlenme Alanları: Geniş güneşlenme terasları ve şezlonglar sayesinde rahatça dinlenebilirsiniz.

Yiyecek ve İçecek: Aquapark içinde çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunan kafeler ve restoranlar bulunuyor.

Giriş ücretleri ve çalışma saatleri:

Giriş Ücretleri: Yetişkinler ve çocuklar için farklı fiyatlandırmalar mevcut. Ücretler sezonluk olarak değişebilir, bu nedenle güncel fiyatlar için web sitesine göz atabilirsiniz.

Çalışma Saatleri: Genellikle sabah 10:00’dan akşam 19:00’a kadar hizmet veriyor. Tatil günlerinde saatlerde değişiklik olabilir.

İzmir Aquba Aquapark’a nasıl gidilir? Adres ve ulaşım bilgileri

İzmir Aquba Aquapark’a şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz; Gaziemir yönüne ilerleyip Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam edin. Toplu taşıma ile ise İzmir’in çeşitli bölgelerinden Gaziemir yönüne giden otobüs ve dolmuşlarla Aquba Aquapark’a kolayca ulaşabilirsiniz. Adres: İzmir, Gaziemir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:123, İzmir'de yer almaktadır.