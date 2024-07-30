Aquba Aquapark: İzmir’in su eğlencesi ve yüzme cenneti

İzmir Aquba Aquapark; yaz sıcaklarından kaçmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekan sunuyor. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu aquapark, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi nerede, nasıl ulaşılır, nasıl bir yer? İzmir Arkeoloji Müzesi nerede, nasıl ulaşılır, nasıl bir yer?

Aquba Dış 1

Ulaşım bilgileri:

  • Adres: İzmir, Gaziemir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:123, İzmir.
  • Nasıl Gidilir?:
    • Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz. Gaziemir yönünde ilerleyip Cumhuriyet Caddesi'ni takip edin.
    • Toplu Taşıma ile: İzmir’in çeşitli bölgelerinden otobüs ve dolmuş seferleri mevcut. Gaziemir yönüne giden otobüslerle Aquba Aquapark’a kolayca ulaşabilirsiniz.

Tesis özellikleri:

  • Yüzme Havuzları: Aquba Aquapark, geniş bir yüzme havuzu yelpazesi sunuyor. Çocuk havuzları, yetişkin havuzları ve dalga havuzları ile herkesin ihtiyacına uygun alanlar mevcut.
  • Kaydıraklar ve Eğlence Alanları: Renkli ve heyecanlı kaydıraklar, macera dolu su oyunları ve çeşitli eğlence aktiviteleri ile dolu.
  • Güneşlenme Alanları: Geniş güneşlenme terasları ve şezlonglar sayesinde rahatça dinlenebilirsiniz.
  • Yiyecek ve İçecek: Aquapark içinde çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunan kafeler ve restoranlar bulunuyor.

Giriş ücretleri ve çalışma saatleri:

  • Giriş Ücretleri: Yetişkinler ve çocuklar için farklı fiyatlandırmalar mevcut. Ücretler sezonluk olarak değişebilir, bu nedenle güncel fiyatlar için web sitesine göz atabilirsiniz.
  • Çalışma Saatleri: Genellikle sabah 10:00’dan akşam 19:00’a kadar hizmet veriyor. Tatil günlerinde saatlerde değişiklik olabilir.

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İzmir Aquba Aquapark’a nasıl gidilir? Adres ve ulaşım bilgileri

İzmir Aquba Aquapark’a şehir merkezinden özel araçla yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz; Gaziemir yönüne ilerleyip Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam edin. Toplu taşıma ile ise İzmir’in çeşitli bölgelerinden Gaziemir yönüne giden otobüs ve dolmuşlarla Aquba Aquapark’a kolayca ulaşabilirsiniz. Adres: İzmir, Gaziemir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:123, İzmir'de yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ