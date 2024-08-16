Arenal Beach Club: Urla’da rüya gibi bir plaj deneyimi

İzmir’in gözde ilçelerinden Urla'da denizle buluşmak isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Aşağıda Beach Club, rahatlatıcı bir gün geçirme fırsatı sunuyor. Hem dinlenmek hem de eğlenmek isteyen tatilciler için ideal bir mekan olan bu tesis, sunduğu hizmetlerle memnuniyet garantisi veriyor.

Hizmetler ve olanaklar

Restaurant

Tesisin restoranı, hem Türk hem de uluslararası mutfaktan geniş bir yelpazede lezzetler sunuyor. Deniz manzarasına karşı yemek yemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Menülerinde taze deniz ürünleri, salatalar ve çeşitli atıştırmalıklar bulunuyor. Ayrıca, tatlılar ve içeceklerle zenginleştirilmiş bir menüye sahip.

Şezlong ve şemsiye

Geniş bir plaj alanına sahip olan Aşağıda Beach Club, ziyaretçilerine rahat bir deniz keyfi sunmak için şezlong ve şemsiye hizmeti sağlıyor. Plaj alanı oldukça düzenli ve temiz, böylece güneşin tadını çıkarırken rahat edebilirsiniz.

Diğer olanaklar

Tesis, deniz keyfini daha da konforlu hale getirmek için çeşitli olanaklar sunuyor. Tesisin düzenli temizlik hizmetleri sayesinde, her şey hijyenik ve düzenli bir şekilde tutuluyor. Ayrıca, plaj aktiviteleri için çeşitli su sporları ekipmanları ve oyun alanları da mevcut.

Deniz ve plaj

Aşağıda Beach Club'ın plajı, ince kumları ve temiz denizi ile dikkat çekiyor. Sığ bir deniz yapısına sahip olan plaj, çocuklu aileler ve yüzme öğrenmek isteyenler için ideal. Su sıcaklığı yaz aylarında oldukça keyifli, bu yüzden uzun süre suyun içinde kalabilirsiniz.

Eğer Urla'da rahatlatıcı bir gün geçirmek istiyorsanız, Aşağıda Beach Club, sunduğu olanaklar ve konforlu atmosferi ile mükemmel bir tercih. Lezzetli yemekleri, temiz plajı ve keyifli hizmetleri ile deniz ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Aşağıda Beach Club, İzmir’in Urla ilçesinde bulunan güzel bir plaj tesisidir. Urla, İzmir şehir merkezinin batısında yer alan ve deniz kenarındaki güzel köyleriyle ünlü bir ilçedir. Aşağıda Beach Club, Urla'nın merkezine yakın bir konumda bulunarak, hem sakin bir tatil arayanlar hem de günübirlik kaçamak yapmak isteyenler için ideal bir mekandır.

Adres: Aşağıda Beach Club Atatürk Mahallesi, 5114. Sokak No:2, Urla, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Özel araç ile ulaşım

İzmir şehir merkezinden Aşağıda Beach Club'a özel araçla ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir merkezden Urla'ya gitmek için genellikle Çeşme Yolu (D330) kullanılır. Yol alırken, Urla tabelalarını takip ederek şehre giriş yapabilirsiniz. Urla'ya vardığınızda, Atatürk Mahallesi'ne yönelin ve 5114. Sokak’ı takip edin. Tesise ait otopark alanı mevcut olup, aracınızı rahatça park edebilirsiniz.

Toplu taşıma ile ulaşım

İzmir şehir merkezinden toplu taşıma ile Aşağıda Beach Club'a ulaşmak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ESHOT otobüslerini kullanabilirsiniz. İzmir’den Urla’ya gitmek için 200 numaralı ESHOT otobüsünü tercih edebilirsiniz. Urla merkezde indikten sonra, kısa bir taksi yolculuğu ile Aşağıda Beach Club’a ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, Urla merkezinden yerel dolmuşlarla da tesisin yakınına gelebilirsiniz.

Öneriler

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Aşağıda Beach Club’a gitmek için havalimanından İzmir şehir merkezine otobüs veya taksiyle geçiş yapıp, yukarıda belirtilen toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

Kişisel araç kullanıyorsanız, yol boyunca GPS cihazı veya harita uygulamaları ile en uygun rotayı belirleyebilirsiniz.