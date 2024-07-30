İzmir Arkeoloji Müzesi’nde antik çağlardan modern döneme

İzmir Arkeoloji Müzesi, 1927 yılında Basmane semtindeki Ayavukla (Gözlü) Kilisesi'nde açılan ilk müzeden bu yana önemli bir kültür merkezi olmuştur. 1951 yılında Kültürpark'ta ikinci bir arkeoloji müzesi daha hizmete girmiştir. Ancak, çevredeki antik kentlerden gelen eserlerin yoğunluğu nedeniyle yeni bir müzeye ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni müze:

Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, Konak'ta Bahribaba Parkı içinde 5000 m²lik bir alanda yeni ve modern bir müze binası inşa edilerek 11 Şubat 1984 tarihinde ziyarete açılmıştır. Müze, teşhir salonları, laboratuvarları, depoları, fotoğrafhanesi, kitaplığı ve konferans salonu ile her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde düzenlenmiştir. Eserler, müze binası içinde ve bahçede olmak üzere 5000'in üzerindedir. Üç katlı olan müze binasında eserler bölümler halinde sergilenmektedir.

En üst kat teşhir salonları:

Bu katta sergilenen eserler Batı Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanmıştır. Cam, bronz, yüzük taşları ve pişmiş topraktan yapılmış heykelcikler, çanak çömlekler ve kandiller kronolojik bir düzen içerisinde sergilenmiştir. Eserlerin buluntu yerleri kesin olarak bilinmemektedir ve müzeye bağış, müsadere veya satın alma yoluyla kazandırılmıştır. Aynı katta, bilimsel kazılar sonucu ortaya çıkan ve kronolojik sırayla sergilenen eserler de bulunmaktadır. Eski İzmir, Çandarlı, Myrina, Foça, Erythrai ve Lasos antik kentlerinde yapılan kazılardan elde edilen bu eserler eğitici ve öğretici bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca bu katta, altın mezar hediyeleri, cam ve bronz eserler ile Halikarnas’da bulunmuş olan bronz Demeter heykeli gibi önemli eserlerin sergilendiği bir hazine dairesi de bulunmaktadır. Yunan ve Roma devirlerine ait altın sikkeler ile Venedik Dükalığı sikkeleri de burada yer almaktadır.

Orta kat teşhir salonu:

Müzenin giriş katında, mermerden yapılmış heykel ve büstler ile heykel başı portreler sergilenmektedir. Eserler kronolojik bir düzen içerisindedir ve mermerden yapılmış küçük boyutlardaki eserler de vitrinlerde gruplandırılarak teşhir edilmiştir. Bu katta, Erythrai’de bulunmuş olan Kore Heykeli ve Kyme’de bulunmuş olan Bronz Atlet Heykeli gibi antik çağın önemli eserleri de sergilenmektedir. Bu eserler, Batı Anadolu’yu tam anlamıyla temsil etmektedir.

Alt kat:

Bu katın bir bölümü mezar kültürlerine ayrılmıştır. Pişmiş toprak ve mermerden yapılmış lahitler ve mezar stelleri sergilenmektedir. Klazomenai lahitleri ve Helenistik dönem mezar stelleri dünyanın en zengin koleksiyonlarındandır. Belevi Mezar Anıtı tavan kaset kabartmaları da bu kattadır. Ayrıca, İzmir kent merkezinde yer alan Agora Ören Yeri’nde bulunan Poseidon, Demeter ve Artemis’den oluşan yüksek kabartma heykel grubu da burada sergilenmektedir. İzmir Arkeoloji Müzesi, Batı Anadolu’nun Prehistorik çağlardan günümüze kadar geçen dönemlerine dair zengin bir bilgi sunmakta ve antik devirlerin sanat anlayışını ve üstünlüğünü örnekleriyle sergileyerek Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamlı koleksiyon, ziyaretçilerine Batı Anadolu'nun tarih ve kültür yolculuğunu en iyi şekilde sunmaktadır.

Tarihin kalbine yolculuk: İzmir Arkeoloji Müzesi ulaşım ve adres bilgileri

İzmir Arkeoloji Müzesi'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Müze, İzmir'in merkezinde, Konak ilçesindeki Bahribaba Parkı içinde yer almaktadır. Konak Meydanı'na yürüme mesafesindedir ve toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabilir. Adres olarak, İzmir Arkeoloji Müzesi, Bahribaba Parkı, 35210 Konak, İzmir şeklinde belirtilmektedir.