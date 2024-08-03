Artemis Tapınağı: Antik dünyanın yedi harikasından biri

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Efes Antik Kenti'nin 1,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Tapınağın kalıntıları günümüzde Londra British Museum'da sergilenmektedir.

Tarihçe Artemis Tapınağı, 1869 yılında İngiliz demiryolu mühendisi J.T. Wood tarafından yedi yıllık araştırmalar sonucunda bulunmuş ve kazı çalışmaları başlatılmıştır. 1904-1905 yıllarında British Museum adına D.G. Hogarth ve 1965 yılından sonra Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazılar devam etmiştir.

Tapınağın İnşası ve Yıkılışı Tapınak, MÖ 8. yüzyıldan itibaren kutsal bir alan olarak kullanılmaya başlanmış ve MÖ 6. yüzyılın ortalarında Lidya Kralı Kroisos'un yardımıyla inşa edilmiştir. Efsaneye göre, MÖ 356 yılında Büyük İskender'in doğduğu gece, adını ölümsüzleştirmek isteyen Herostrastos tarafından yakılmıştır. Yeniden inşa edilen tapınak, MS 263 yılında Gothlar tarafından yağmalanmıştır. Tamamen mermerden yapılmış olan tapınak, 115 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeydi.

Artemis Tapınağı'nın Önemi Artemis Tapınağı, Yunanca'da "Artemision" ve Latince'de "Artemisium" olarak bilinir, aynı zamanda "Diana Tapınağı" olarak da adlandırılır. Tanrıça Artemis'e adanmış olan tapınak, Efes'te MÖ 550 yıllarında tamamlanmıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen tapınaktan günümüze sadece birkaç mermer parçası kalmıştır. Tapınak, 120 yıl süren bir proje sonucunda Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmıştır.

Antik Kaynaklardan Alıntılar Sidon'lu Antipater, Artemis Tapınağı'nı şu şekilde tarif etmiştir: "Mağrur Babil'in üstünde savaş arabaları için yol olan duvarını ve Alpheus'taki Zeus heykelini ve asma bahçeleri gördüm ve Güneşin kolosusunu ve yüksek piramitlerin devasa işçiliğini ve Mausolos'un engin mezarını; ama Artemis'in bulutlar üzerine kurulmuş evini gördüğümde diğer tüm harikalar parlaklıklarını kaybetti ve dedim ki 'İşte! Olimpus'un dışında, Güneş hiç bu kadar büyük bir şeye bakmadı.

Bizanslı Philon ise tapınak için şunları yazmıştır: "Kadim Babillilerin kudretli işçiliğini ve Mausoleus'un mezarını gördüm. Ama bulutlara doğru yükselen Efes'teki tapınağı gördüğümde, diğerlerinin tümü gölgede kalmıştı."

Efesli Artemis Efes'teki Artemis heykeli, Yunan tanrıçası Artemis'in Romalı mermer kopyasıdır. Artemis, Ay tanrıçası olarak Titan Selene'in yerini alan, Apollon'un kardeşi ve bakire avcı tanrıçadır. Ancak Efesli Artemis, Yunan orijinalinden farklıdır. Efesli Artemis'in, Anadolu tanrıçası Kibele'nin bir kültü olduğu düşünülmektedir.

Anadolu'nun ana tanrıçası Kibele'nin Efes'te Artemis adıyla kültünün nasıl başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte, Kibele'nin zamanla Artemis'e dönüştüğü kabul edilir. Efesli Artemis, başında duvar gibi bir taçla tasvir edilir ve kollarında yılanlar veya Ouroboros sembolleri taşır. Aynı Kibele gibi, Efes'teki tanrıçaya da "megabyzae" adı verilen rahipler ve "kore"ler hizmet ederdi.

Artemis Tapınağı, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen bu muhteşem yapı, günümüzde hala büyüleyici kalıntılarıyla ziyaretçilerini etkilemeye devam etmektedir.

Artemis Tapınağı: Konum ve ulaşım bilgileri

Artemis Tapınağı, Türkiye'nin İzmir iline bağlı Selçuk ilçesinde, Efes Antik Kenti'nin 1,5 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Karayolu ile: İzmir şehir merkezinden Selçuk ilçesine yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Selçuk'a ulaştıktan sonra Efes Antik Kenti tabelalarını takip ederek Artemis Tapınağı'na kolayca varabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile: İzmir'den Selçuk'a tren veya otobüsle ulaşmak mümkündür. Selçuk Tren Garı'ndan veya Selçuk Otogarı'ndan kısa bir taksi yolculuğu veya yürüyerek Artemis Tapınağı'na ulaşabilirsiniz.

Havayolu ile: En yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır. Havalimanından Selçuk'a toplu taşıma veya taksi ile ulaşabilirsiniz.