İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşanan şiddet olayı sağlık çalışanlarını ve kamuoyunu derinden sarstı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Emrah Keskin ile asistan Dr. Hazal Yaşarçokyaman, yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın vefatını aileye bildirirken, hastanın kuzeni tarafından darp edildiler.

Dr. Keskin, başından ve gözünden yaralanırken, Dr. Yaşarçokyaman ise kolundan darbe aldı. Olay sonrası hastane güvenlik zaafiyeti nedeniyle saldırganlar tarafından tehditler devam etti. Ancak kısa sürede polis müdahalesi ile saldırganlar gözaltına alındı.

Hekim Birliği, olayın takipçisi olacağını ve şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak durumu kınadı. Ayrıca bugün Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iş bırakma kararı alındı ve saat 12:30'da bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.